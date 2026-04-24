Dopo il trionfo a Verona, Massimiliano Allegri mira a ottenere un'altra vittoria contro la Juventus, sua ex squadra, per consolidare ulteriormente la qualificazione alla Champions del suo Milan. Portare a casa i 3 punti da San Siro sarebbe fondamentale, specialmente per l'obiettivo del secondo posto, con i rossoneri che intendono riappropriarsi di una posizione in classifica che hanno occupato per gran parte del campionato.

Per un incontro come quello di domenica, Massimiliano Allegri si affida al suo Milan capace di affrontare le sfide più importanti. Il tecnico rossonero è pronto a puntare sui suoi giocatori migliori e le sue certezze fondamentali: Maignan in porta e il trio difensivo formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nel centrocampo a cinque, Saelemaekers torna titolare dopo un turno di riposo a Verona, insieme a Fofana, i fondamentali Modric e Rabiot, con Bartesaghi schierato sulla sinistra. In attacco, rinnova la fiducia alla coppia Leao-Pulisic, chiamata a una prestazione convincente per allontanare i dubbi delle ultime settimane.

La possibile formazione iniziale di Allegri

16 Maignan23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi11 Pulisic 10 Leao

A disp. : 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Gli avversari

L’attacco

Proprio questa mattina la squadra diha svolto un allenamento alla Continassa in preparazione del importante incontro di domenica sera contro ildi. Oggisi sono uniti al resto della squadra e sono quindi disponibili per l'allenatore nella sfida di San Siro.Per quanto concerne, il giocatore serbo ha partecipato parzialmente agli allenamenti e la sua presenza è incerta, con la speranza di averlo almeno in panchina per sfruttarlo durante la partita.ha seguito un programma di allenamento personalizzato: il calciatore turco non sarà in alcun modo utilizzato contro il Diavolo, per evitare di compromettere ulteriormente il suo stato fisico.