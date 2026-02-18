Milan, Jashari: “Esordio con Modric? Vi dico che…”

Il centrocampista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni nella fase pre partita con il Como: ecco le parole

Ardon Jashari, il centrocampista del Milan, scenderà in campo da titolare oggi accanto a Luka Modric e Samuele Ricci, e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv. Ecco cosa ha detto.

Qual è il significato di questa partita?

“Questa sera rappresenta una sfida significativa, ma ogni incontro ha il suo valore in questo frangente della stagione. Dobbiamo essere pronti fin dall’inizio per conquistare la vittoria. “

Esordio da titolare in A con Modric. . .

“Non è il caso di discutere ulteriormente di Luka, sappiamo tutti quanto sia straordinario. Cercherò di godermi il momento e di dare il massimo in campo, insieme a lui. Ci auguriamo di riuscire a vincere insieme. “

Come ti senti?

“Ogni volta che ho la possibilità di giocare è fondamentale per me: oggi ho l’opportunità di esprimere il mio meglio per la squadra. Speriamo di portare a casa la vittoria. “