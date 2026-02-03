IlMilanista.it
Bologna-Milan | Allegri parte con Nkunku e Loftus: le ufficiali

Lorenzo Focolari – 3 Febbraio, 19:39

Manca sempre meno al calcio di inizio tra Bologna e Milan: Allegri cambia tutto in attacco a causa di emergenze

BOLOGNA (4-2-3-1):

Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez.
All.: Italiano


MILAN (3-5-2)

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

A disp.: Torriani, Terracciano, Tomori, Odogu, Ricci, Jashari, Estupinan, Leao, Fullkrug.

All. Massimiliano Allegri