Markus Krosche sembrava essere il nuovo direttore generale dei rossoneri di Milano, un affare praticamente chiuso ed in dirittura d'arrivo se non fosse che sul più bello è saltato tutto. L'attuale Eintracht Francoforte aveva già iniziato i primi colloqui e soprattutto approvato l'ingresso in società di una guida tecnica come Ruben Amorim, se non fosse che tutto è cambiato da un momento all'altro. Quando in Germania è arrivata la comunicazione di un possibile addio, senza l'avvertimento del direttore stesso è scoppiato il proverbiale finimondo e di conseguenza la decisione del club tedesco è stata chiara: Krosche resta con noi, veto totale all'ipotetica cessione. Non perdiamo un secondo e passiamo ai motivi che hanno portato a questa decisione, anche se i rossoneri erano disposti a mettere sul piatto fino a sette milioni di euro.

La decisione dell'Eintracht è chiara

Can Uzun

Krosche stava già visionando diversi talenti e valutando quali sarebbero potuti essere i profili perfetti da portare in quel di Milano, ma il direttore sembra non abbia mai fatto i conti con l'oste. Una situazione chiara e quasi grottesca, visto che l'Eintracht Francoforte ha scoperto il possibile addio del suo direttore direttamente dai media italiani. Da quel momento in poi il castello di carte costruito dalla società rossonera di Milano è crollato rapidamente visto che ha perso stabilità sin dalle sue fondamenta. Il club rossonero tedesco non ha intenzione di scendere a patti e terrà con se le giocate di un dirigente che si è messo in mostra a suon di plusvalenze.

I prossimi nomi per il Milan

direttore

La sensazione, adesso, è che i rossoneri possano aggiungere alla loro rosa solo dei nominativi vicini al nuovo tecnico.saràche in pochissimo tempo si è già trovato ad avere un ruolo davvero importante.