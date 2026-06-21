Troppe piste sono naufragate nel corso delle ultime settimane e di conseguenza i rossoneri di Milano stanno cercando di capire quale potrebbe essere il futuro del team dal punto di vista della dirigenza sportiva. Una situazione tutt'altro che semplice e non scritta, visto che il club ha bisogno di mettere a referto dei miglioramenti importanti. Nelle ultime ore sta nascendo una nuova possibilità e il patron dei rossoneri è pronto per scrivere delle nuove pagine in prima persona. Gerry Cardinale ha bisogno di mettere a referto un'offerta di primissimo livello e soprattutto di scrivere i prossimi passaggi di un team di questo spessore e blasone come quello rossonero.

Il futuro del club di Milano

Markus Krosche

Krosche è sempre stato l'obiettivo numero uno, ma la sua trattativa è definitivamente naufragata nel corso di questa settimana che per fortuna dei rossoneri sta per volgere al termine. L'Eintracht Francoforte non apre all'addio, visto il momento della stagione in cui è stato chiesto di lasciare il mondo rossonero della squadra tedesca e i grandi problemi che ne avrebbe comportato. Adesso tocca a Cardinale in prima persona (per sua scelta) mettere a referto il nuovo direttore ed aggiungere alla rosa un profilo che conosca il calcio italiano e non solo.

Momento di attendeismo

Non c'è alcuna pista che stia scaldando particolarmente la piazza ed in questi momenti che potrebbero essere messi a referto dei. Nomi che arrivano da tutta Europa, dalla Turchia alla Germania e si conta che anche il pensiero di Ruben Amorim possa esserefinale. Non si può fare altro che attendere i prossimi passaggi e di conseguenza cercare di capire quale sarà il futuro di una squadra che ha tutto per dire la sua sul campo da gioco.