Milan-Udinese, probabili formazioni: le mosse di Allegri e Runjaic

Probabili formazioni Milan-Udinese, le possibili scelte di Allegri e Runjaic: dubbi sul tridente Leao-Gimenez-Pulisic e ultimi aggiornamenti.

Siamo alla vigilia del match tra Milan e Udinese, calcio d’inizio domani alle 18 a San Siro. Vediamo ora quelle che sono le possibili scelte iniziali dei due allenatori in vista del match stando alle informazioni della vigilia.

Le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda i rossoneri c’è ancora un po’ di incertezza su quelli che potrebbero essere i cambiamenti rispetto alla sfida di Napoli. In conferenza Allegri ha fatto capire che ci saranno alcune variazioni, anche per dare nuove energie mentali alla squadra dopo la sconfitta.

Non è ancora chiaro se verrà utilizzato il tanto atteso tridente offensivo con Leao, Gimenez e Pulisic insieme dal primo minuto: resta una soluzione possibile, ma difficile, perché rischia di sbilanciare troppo la squadra. Inoltre Allegri difficilmente dovrebbe rinunciare a Saelemaekers, che svolge un ruolo importante di equilibratore, indipendentemente dal modulo.

Proviamo allora ad ipotizzare uno schieramento, con la premessa che ci sono ancora diversi ballottaggi aperti. Possibile 4-3-3 con Maignan ovviamente in porta e la conferma di Pavlovic e De Winter al centro della difesa e Bartesaghi a sinistra. Il terzino destro potrebbe essere Athekame, con Tomori che in questo caso partirebbe dalla panchina.

A centrocampo non pensiamo che Allegri possa rinunciare a uno tra Modric e Rabiot, mentre è più probabile l’esclusione di Fofana. Al suo posto ci aspettiamo Ricci oppure il rientro di Loftus-Cheek dal primo minuto dopo l’infortunio.

In attacco probabile il rientro di Pulisic dal 1’, il più sicuro del posto. nello scenario del 4-3-3 Saelemaekers verrebbe avanzato come esterno offensivo, mentre l’altro posto se lo giocano Leao, Nkunku e Gimenez, con il portoghese leggermente favorito.

Lo scenario con il tridente Leao–Gimenez–Pulisic resta comunque possibile, ma più a partita in corso che dall’inizio.

Le possibili scelte di Runjaic

Passiamo ora agli avversari dei rossoneri: l’Udinese. La formazione friulana viene da una serie di buoni risultati nell’ultimo periodo e cercherà di fare bella figura a San Siro. Per quanto riguarda le scelte di formazione sono un po’ più definite rispetto a quelle del Milan. Mister Runjaic ha il suo undici tipo che dovrebbe essere confermato anche in vista di questa gara.

Dopo l’assenza nell’ultima partita è tornato a disposizione Davies, che guiderà l’attacco sostenuto da Zaniolo.A centrocampo ci sarà Karlstrom in cabina di regia, con Atta e Ekkelenkamp come mezzali. Sugli esterni Ehizibue a destra e Kamara a sinistra.I tre centrali difensivi saranno Kristensen, Kabasele e Solet, con Okoye in porta.