Milan, Criscitiello attacca dopo il derby:le parole

Il direttore di sport Italia ha rilasciato alcune affermazioni sulla possibile vittoria del campionato di questa stagione

Nel suo pezzo su Sportitalia riguardo al derby, viene detto: “Nessuno si deve risentire, ma è importante affermarlo: l’Inter, molto probabilmente, conquisterà il titolo, ma sarà probabilmente uno dei rari casi in cui il team meno attraente ottiene il successo. Non ci viene in mente, ad essere onesti, che una squadra che ha subito due sconfitte nei derby, ha perso quasi tutti i confronti diretti ed è stata eliminata a febbraio dalla Champions League da un club norvegese con ingaggi di 8 milioni, possa vincere lo scudetto”.

“Chi trionfa ha sempre ragione? Non è così semplice. L’Inter ha un vantaggio di 7 punti e non ha conquistato alcun trofeo, ma si ha l’impressione che avrà un percorso spianato. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di alcune considerazioni. Se qualcuno si lamenta per gli infortuni nel derby, potremmo controbattere citando i 37 infortuni del Napoli; senza quelli, Chivu potrebbe non aver avuto così tanta fortuna. Nella stagione attuale, l’Inter perde tutti e due i derby con il Milan e non si aggiudica nessun confronto diretto. Ottiene una vittoria contro la Juve, ma tra polemiche e difficoltà, e a causa della Juve, non possiamo considerarla un confronto diretto. Chivu non potrà essere celebrato perché questa squadra è davvero priva di personalità. Ha il solo merito di aver battuto le piccole squadre d’Italia, mentre è stata sconfitta da una piccola squadra europea. “