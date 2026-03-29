Mercato Milan, La gamma dei nuovi acquisti

Diversi sono i reparti in cui il Milan vorrebbe intervenire per la prossima sessi

Nuovi acquisti



Niccolò Ceccarini ha discusso del mercato estivo del Milan dicendo: “Riguardo ai rossoneri, è importante far notare che nei giorni scorsi si è tenuto un primo incontro a Casa Milan per avviare la programmazione della prossima sessione di acquisti. Erano presenti quasi tutti: il direttore generale Furlani, il direttore sportivo Tare, Ibrahimovic e naturalmente Allegri. Le due principali acquisizioni da effettuare dovrebbero essere quella di un difensore centrale di alto livello e di un attaccante in grado di segnare 20 gol. È evidente che molto dipenderà dal budget disponibile. La qualificazione alla Champions League è fondamentale e andrebbe ad aggiungersi ai 30 milioni già assicurati per i riscatti di Pobega, Jimenez e Morata. Ulteriori entrate potrebbero derivare da eventuali cessioni di Colombo, Chukwueze, Terracciano, Musah e Bennacer, oltre alle possibili vendite di Nkunku e Gimenez. Senza dimenticare che il destino di Leao è ancora incerto. In caso di un’offerta significativa e giusta, il Milan potrebbe valutare la possibilità di lasciarlo andare”.

L’attacco

“Per quanto riguarda il ruolo di attaccante, la ricerca si sta rivelando ardua, soprattutto considerando i prezzi e gli stipendi. Tare sta eseguendo le sue analisi e ha già alcune idee in mente. Un nome che suscita interesse è Retegui, che ha firmato un contratto in Arabia con l’Al-Qadisiyya un anno fa. Il calciatore sarebbe ben disposto a tornare in Italia, ma per completare l’affare sarebbero necessari investimenti significativi, dato che è stato acquistato per quasi 70 milioni e percepisce un salario di 20 milioni di euro all’anno. Importi notevoli che il Milan dovrebbe ridurre. Per questo motivo, l’attenzione si sta spostando anche su Castro del Bologna. Il club rossoblù richiede 40 milioni di euro per l’attaccante argentino, dopo averlo preso nel gennaio 2024 dal Velez Sarsfield per 15 milioni. Un vantaggio in questo caso sarebbe il suo stipendio, molto più accessibile. In Francia, si è anche parlato di Panichelli dello Strasburgo. Tuttavia, a causa di un infortunio ai legamenti crociati avvenuto recentemente durante un allenamento con la Nazionale, il giocatore risulta attualmente fuori mercato. L’idea di Kean è difficile da perseguire, anche a causa della clausola rescissoria di 62 milioni di euro. “