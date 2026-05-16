Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci potrebbe essere a breve un altro terremoto in casa Milan. Dopo l'addio di Igli Tare anche Furlani potrebbe lasciare i rossoneri. La causa principale è da rintracciare a partire dalla contestazione avvenuta contro l'Atalanta da parte dei tifosi e quel sorrisino paparazzato davanti a tale spettacolo.

A quanto pare era un sorriso di tensione vera (come dichiarato da Furlani stesso) perché per la Gazzetta AD rossonero sarebbe provato da tutta questa situazione. Si parla di un addio a fine stagione ma potrebbe anche sfociare in saluti imminenti in modo autonomo. Cardinale avrebbe già pronta una lista di nomi (ancora non nota) in cui ci sono profili di manager stranieri ed italiani.