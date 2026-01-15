Bartesaghi nel post: “Non sono soddisfatto…”

L’esterno sinistro del Milan, Davide Bartesaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita disputata stasera

Intervenuto dopo la partita di Como–Milan, Davide Bartesaghi ha voluto esaminare l’incontro di stasera, terminato con una vittoria dei rossoneri per 3-1 grazie ai gol di Nkunku e alla doppietta di Rabiot. Questo match è stato fondamentale per il cammino dei rossoneri in questo torneo. Di seguito un estratto delle sue affermazioni ai microfoni di Milan TV:

Una partita impegnativa dal punto di vista fisico

“Fisicamente è stata una sfida, abbiamo affrontato un incontro con un ritmo elevato. Successivamente, nella seconda metà, siamo riusciti a sbloccare la situazione e a trovare più spazi per il gol del 2-1 e poi il 3-1″.

La prestazione e la situazione personale

“Non sono ancora pienamente contento, desidero migliorare ulteriormente perché ricordo bene dove mi trovavo sei mesi fa, la situazione era diversa. Sono qui per progredire, la vita può cambiare in un attimo, è nelle difficoltà che si cresce”.