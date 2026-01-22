Mercato Milan | Corsa a due per Coppola! Il punto

I rossoneri sembrano vicini a Diego Coppola: nelle ultime ore c’e un’altra concorrente per il giocatore del Brighton

Tra i giocatori che sono stati associati al Milan nelle ultime settimane, figura anche Diego Coppola, un difensore del 2003 del Brighton. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, la Fiorentina sta facendo delle mosse per cercare di avere la meglio sulla competizione con il club di via Aldo Rossi, dove non tutti sono certi di voler investire sull’ex Hellas Verona.

La corsa sembra farsi intrigante. La Fiorentina potrebbe accelerare nelle prossime ore e il Milan non può rimanere scoperto. Coppola è buon profilo. Anche Tare vuole rimanere attento in chiave mercato.

Vedremo se i viola faranno un’offerta concreta per Coppola che superi il prestito che proporrebbe il Milan.