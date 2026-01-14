Milan, Parla Stramaccioni: “Ai rossoneri manca un..” Le parole

Andrea Stramaccioni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima sfida che attende il Milan contro il Como

Andrea Stramaccioni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue opinioni sul Milan di Max Allegri, che scenderà in campo domani sera contro il Como: “Si tratta di un incontro di grande rilevanza per i rossoneri, quello che si svolgerà sul Lago. Quest’anno il Como non ha mai subito una sconfitta fra le mura amiche e, soprattutto, non ho mai visto la squadra in difficoltà. Inoltre, Fabregas desidera ampliare il Sinigaglia a 68 metri di larghezza per trasformarlo in una mini versione del Camp Nou affacciato sul Lago, in modo da valorizzare le abilità dei suoi abili esterni: interessante. Sarà una partita straordinaria”.

Stramaccioni prosegue: “Cosa serve al Milan? Sicuramente un difensore potrebbe completare la rosa, ma la squadra ha delle qualità indiscutibili; è solo mancata continuità nella qualità del gioco. Inoltre, sono stati persi punti importanti lungo il cammino”.

“Max è Max, la qualità dei giocatori è alta e con esperienza internazionale: è un vero peccato per l’infortunio di Fullkrug, perché a mio avviso, senza di lui, Max stava considerando anche strategie alternative per schierare più giocatori di talento in campo insieme a un attaccante di peso”.