Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblico sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito un aggiornamento riguardo al futuro di Mattia Liberali e alle speculazioni sul suo possibile ritorno al Milan

"Mattia Liberali ha lasciato il Milan a causa di alcune valutazioni interne che hanno influenzato la sua partenza dal club rossonero. Esistevano figure nel club che non consideravano Liberali come un giocatore con le potenzialità per la prima squadra. Va detto che queste persone sono ancora parte della struttura del Milan, quindi, da un certo punto di vista, sarei sorpreso se Liberali tornasse al Milan.

Inoltre, riguardo al mercato, seguo da vicino Como e Sassuolo. Il Como sta facendo progressi; Fabregas ha contattato il ragazzo ed è un profilo che il Como desidera acquistare rapidamente. Dall'altra parte, c'è il Sassuolo di Aquiliani, che conosce bene Liberali poiché hanno collaborato insieme a Catanzaro. Attualmente queste sono le due squadre di interesse. Ricordiamo che c'è una clausola di 6 milioni e il 50% della rivendita futura andrà al Milan, però al momento i club più attivi per Liberali sono Como e Sassuolo. Non tutti all'interno del Milan erano favorevoli a Liberali, ecco perché ha deciso di andarsene. È vero che c'è stato un cambiamento di allenatore e di alcune figure dirigenziali, ma persistono ancora certe difficoltà. Questa settimana sarà cruciale per il futuro di Mattia Liberali".

Rabiot e Maignan in campo stasera con la Francia

Entriamo nel vivo: siamo nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali. È tutto o niente, non ci sono più margini di errore. Questa sera, alle 23. 00 italiane, si svolgerà una partita importante per i milanisti: la Francia sfida la Svezia di Isak e Gyokeres in un incontro valido per i Sedicesimi di Finale della Coppa del Mondo. Nell'ultimo incontro contro la Norvegia,è rimasto in panchina, mentreha avuto un ruolo chiave, con alcuni interventi decisivi e un rigore parato a Strand-Larsen.