Giulia Benedetti

Gregucci: "Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri..."
Angelo Gregucci è intervenuto a Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, in cui ha parlato del Milan e del Napoli
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Possibile ritorno di fiamma del Milan per Zirkzee, vecchio pallino di calciomercato dei rossoneri: ecco le ultime news in merito
Direttamente dalla Spagna rimbalzano alcune interessanti indiscrezioni di calciomercato che riguardano il Milan in vista del prossimo gennaio
Stasera andrà in scena Milan-Bologna alle ore 20:45 a San Siro. Di seguito ecco dove vedere e seguire il match
Luca Serafini è intervenuto a MilanNews.it in cui ha parlato del momento attuale del Milan di Massimiliano Allegri
Mark Iuliano è intervenuto ai microfoni di 7gold in cui ha parlato del Milan e del mister Massimiliano Allegri
Tornano a circolare voci su un possibile cambio al vertice del Milan: ecco le ultime news in merito dal noto giornalista Carlo Pellegatti
Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato del portiere del Milan Mike Maignan
Il Milan prepara il primo colpo di calciomercato di gennaio: Allegri ha un obiettivo ben chiaro in mente e Tare studia i nomi giusti
A giochi ormai conclusi, si può definire il Milan come il maggiore protagonista della sessione estiva di calciomercato
Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in uscita che riguarda il centrocampista del Milan Ismael Bennacer
Il retroscena di mercato sul Milan svelato dal giornalista Matteo Moretto nella live di YouTube di Fabrizio Romano
Il ct dell'Algeria Petkovic ha parlato del centrocampista del Milan Bennacer e del motivo per cui non è presente fra i convocati
Il Milan ha depositato ufficialmente il contratto di Adrien Rabiot, che dunque diventa un nuovo giocatore del Milan
Sono stati definiti i dettagli dell'operazione che legherà il centrocampista Rabiot al Milan per le prossime stagioni
In questi ultimi giorni di mercato tiene banco l'affare che andrebbe a interessare i due attaccanti di Milan e Roma
La dirigenza del Milan sta trattando per due difensori che andrebbero a rinforzare la rosa allenata da Massimiliano Allegri
Il Milan sta ancora valutando la fattibilità delle operazione che porterebbero in rossonero Vlahovic e Rabiot
Massimiliano Allegri potrebbe cambiare uomini a centrocampo in vista della partita fra Lecce e Milan di venerdì prossimo
Stefano De Grandis è intervenuto a Calciomercato - L'originale su Sky in cui ha parlato della sconfitta del Milan con la Cremonese
Matteo Moretto ha analizzato la situazione relativa a quella del Milan che sembra essersi interessata a Adrien Rabiot
La trattativa fra il Milan e lo Sporting Lisbona per Conrad Harder si potrebbe definire a breve a una condizione ben precisa
Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato della trattativa Harder-Milan
Il calciomercato del Milan potrebbe riservare sorprese importanti negli ultimi giorni di questa sessione stiva: occhio ad Harder ma non solo
L'ex tecnico del Milan Fabio Capello ha parlato dei rossoneri e del loro inizio di stagione. Ecco le sue parole...
Oggi alle 20:45 andrà in scena Milan-Cremonese, partita valida per la 1a giornata di Serie A, di seguito le formazioni ufficiali del match
Ecco chi saranno i protagonisti fra arbitro e assistenti nella prima giornata di Serie A del Milan, che sfiderà la Cremonese a San Siro
Yacine Adlì e il Milan stanno discutendo sulla separazione, con i centrocampista che riceve interesse dal Sassuolo
Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in cui ha parlato della Fiorentina di Pioli e del Milan di Allegri
Il giornalista Matteo Moretto ha fatto sapere le intenzione della dirigenza del Milan e in particolare di Igli Tare