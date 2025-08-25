Moretto: “Per Harder manca solo il sì definitivo del giocatore”

Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato della trattativa Harder-Milan

Matteo Moretto ha parlato in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito alla trattativa per Harder del Milan:

“La trattativa per Harder è avanzata. C’è un accordo verbale, totale con lo Sporting: 24 milioni più 3 di bonus e il 10% su futura rivendita. Quel che manca è il sì definitivo del giocatore. Non ha rifiutato il Milan, sta prendendo il suo tempo per capire e analizzare le due proposte che ha sul tavolo, l’altra è del Rennes. Vuole valutare con precisione e con testa queste due proposte, vuole scegliere quella che dal punto di vista del progetto sportivo possa garantirgli maggiore visibilità e importanza. Ore molto importanti ma attenzione alle piste alternative. Ci sono ancora in piedi i nomi di Arokodare ed Embolo, operazioni economicamente un po’ più semplici”.