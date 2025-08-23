Milan-Cremonese: ecco le formazioni ufficiali del match

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alle 20:45 il Milan affronterà la Cremonese di Davide Nicola allo stadio San Siro nel match valido per la 1a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala