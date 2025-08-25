Milan, non solo Harder: attenzione ad altri due colpi di mercato!

Il calciomercato del Milan potrebbe riservare sorprese importanti negli ultimi giorni di questa sessione stiva: occhio ad Harder ma non solo

Il Milan deve accelerare per chiudere il suo calciomercato nel migliore dei modi. Il tempo stringe e di capitoli aperti ce ne sono ancora diversi. Il principale, ovviamente, è quello che riguarda l’attaccante. Sfumato Boniface, il Milan ora sta puntando forte su Conrad Harder dello Sporting Lisbona. La trattativa è ben avviata sulla base di circa 27 milioni di euro complessivi, le parti sono al lavoro e a stretto contatto anche in queste ultime ore. E lo saranno certamente nelle prossime, quando l’affare potrebbe definitivamente decollare.

Sempre per l’attacco del Milan poi c’è da tenere in piedi fino all’ultimo pure la candidatura di Dusan Vlahovic che – lo ripetiamo per l’ennesima volta a scanso di equivoci – è sempre stato e rimane ancora il preferito di Allegri. Detto questo, oltre ad Harder si sta muovendo anche altro per il mercato in entrata del Milan. In particolare, attenzione anche ad altri due possibili colpi.

Milan, il calciomercato oltre ad Harder: i nomi nel mirino

Per il centrocampo, sta tornando in auge il nome di Giovanni Fabbian del Bologna. Un giocatore italiano, giovane e di qualità che piace ad Allegri e al Milan da tempo e che potrebbe infiammarsi in caso di cessione di Musah. Lo statunitense è corteggiato dall’Atalanta che starebbe preparando un affondo importante per lui da circa 20/25 milioni di euro.

Come riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, qualora arrivasse il via libera del Milan alla cessione di Musah, i rossoneri partirebbero all’assalto di un nuovo centrocampista e Fabbian potrebbe essere il prescelto. Il giornalista sottolinea anche che il classe 2003 ha una valutazione di 15 milioni di euro più bonus e che il Bologna al momento fa muro per lui essendo alle battute finali del mercato. Occhio però anche ad un secondo nome in orbita rossonera.

Movimenti interessanti infatti potrebbero arrivare anche sugli esterni offensivi. Ne ha parlato l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per TMW ha spiegato: “Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan in questa ultima settimana potrebbe partire anche Chukwueze per il quale c’è il forte pressing del Fulham. Se il nigeriano alla fine dovesse dire addio, il club rossonero potrebbe valutare di fare un investimento su Rayan, classe 2006, talento del Vasco da Gama”. Occhio quindi al gioiellino verde-oro Rayan, altro nome già citato negli scorsi giorni dallo stesso Gianluca Di Marzio. Lavori in corso in casa Milan, sono ore di fuoco.