Milan, il Sassuolo insiste per Adlì: la volontà del giocatore però...

Yacine Adlì e il Milan stanno discutendo sulla separazione, con i centrocampista che riceve interesse dal Sassuolo

Il futuro di Yacine Adli resta avvolto da incertezze. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Sassuolo continua a fare pressing sul centrocampista del Milan, convinto che possa essere il profilo giusto per dare qualità alla propria mediana. La corte neroverde non si ferma, anche se la strada appare in salita. L’ex Bordeaux non sembra intenzionato ad accettare la destinazione. Al momento Adli non apre al trasferimento e preferisce aspettare, nella speranza di un progetto che lo convinca davvero. La sua posizione è chiara e lascia poco margine a trattative lampo. Il Sassuolo però non molla. Il club vede in lui un rinforzo prezioso per dare più soluzioni tecniche e gestire meglio il possesso palla. È un obiettivo che dura da tempo e la dirigenza non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente.

Pressing continuo

Il nodo resta la volontà del giocatore. Adli oggi si allena con il Milan Futuro, lontano dal gruppo della prima squadra. Una situazione che pesa e che rischia di trascinarsi troppo a lungo, togliendogli minuti e prospettive. Il Milan intanto osserva. Sa che Adli non rientra nel progetto tecnico di Allegri, ma non può forzare una scelta che dipende soprattutto dal ragazzo. Il rischio è tenerlo in una sorta di limbo sportivo che non giova a nessuno. Per il Sassuolo sarebbe un colpo di rilievo, capace di elevare il livello del centrocampo. Ma serve un cambio di rotta da parte del francese. Senza una sua apertura, ogni discorso resterà sospeso.