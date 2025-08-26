Milan: Allegri vuole Rabiot, Bennacer può entrare nella trattativa

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >
Matteo Moretto ha parlato su X in merito al mercato del Milan, in particolare di Rabiot:
“Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri”.
Rabiot sarebbe una delle due richieste di Massimiliano Allegri fatte a Igli Tare durante il summit di mercato di domenica mattina: la prima è Dusan Vlahovic, la seconda, Adrien Rabiot. L’affare per il francese potrebbe clamorosamente sbloccarsi nel giro delle prossime ore, possibile anche l’inserimento di Bennacer nella trattativa.