Milan: Allegri vuole Rabiot, Bennacer può entrare nella trattativa
Giulia Benedetti
milano
26 Agosto, 17:50
Rabiot e Musah
Matteo Moretto ha analizzato la situazione relativa a quella del Milan che sembra essersi interessata a Adrien Rabiot

Matteo Moretto ha parlato su X in merito al mercato del Milan, in particolare di Rabiot:

“Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri”.

Rabiot sarebbe una delle due richieste di Massimiliano Allegri fatte a Igli Tare durante il summit di mercato di domenica mattina: la prima è Dusan Vlahovic, la seconda, Adrien Rabiot. L’affare per il francese potrebbe clamorosamente sbloccarsi nel giro delle prossime ore, possibile anche l’inserimento di Bennacer nella trattativa.

