Milan, bomba dalla Spagna: “A gennaio colpo dal Real Madrid!”

Direttamente dalla Spagna rimbalzano alcune interessanti indiscrezioni di calciomercato che riguardano il Milan in vista del prossimo gennaio

Come vi stiamo raccontando in questi giorni, in ottica del prossimo calciomercato invernale il Milan andrà alla caccia di alcuni obiettivi che non sono stati centrati in estate. Abbiamo già parlato ad esempio dell’obiettivo difensore centrale, che rimane prioritario in casa rossonera. Ma occhio anche a un altro possibile obiettivo di mercato.

Già perché tra i profili che il Milan avrebbe voluto regalare ad Allegri nell’ultima finestra estiva c’era anche un nuovo attaccante. Alla fine è arrivato Nkunku, ottimo giocatore che però non rispecchia quell’identikit tracciato da Allegri e Tare. Per questo si è riparlato di Vlahovic (ormai diventato impossibile) e anche di Dovbyk, che alla Roma fatica a trovare spazio con Gasperini. Nelle ultime ore però è spuntata una suggestiva pista dal Real Madrid.

Un attaccante dal Real? L’ultima idea di calciomercato del Milan

Secondo fichajes.net, il Real Madrid starebbe valutando l’ipotesi di un prestito di Gonzalo Garcia nella finestra invernale: una soluzione che combacia perfettamente con le esigenze del Milan. Il 21enne attaccante spagnolo, autore di un’estate da vera rivelazione al Real, deve ora trovare maggior minutaggio, già nei prossimi mesi.

Per questo, la pista potrebbe accendersi già nel mercato di gennaio. L’apertura dei blancos al prestito rende l’operazione possibile per il Milan, che è sempre in ottimi rapporti con i vertici del club spagnolo. Il Diavolo, che è alla ricerca di una punta in prestito, osserva da vicino gli sviluppi: se il Real confermerà la disponibilità, i rossoneri potrebbero veramente tentare di cogliere l’occasione Garcia.