Milan, Capello: "Vi dico i problemi della rosa. Fofana e Loftus..."

L’ex allenatore Fabio Capello ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la situazione in casa del Milan.
Le parole di Capello
“A un certo punto, vedendo la partita, ho detto a mia moglie: questa è la squadra dello scorso anno. Sono emersi tutti i problemi che c’erano già nella stagione passata: ritmo basso, posizionamento errato quando si perde palla e, cosa più importante, mancanza di personalità. Tutto nasce dall’atteggiamento e dal posizionamento. Quando il Milan perde palla, è sempre fuori equilibrio e gli avversari possono sfruttare spazi e tempi, perché ripartono in quattro o cinque completamente liberi. Loftus-Cheek, per esempio, fatica a tornare e Fofana si spinge molto in avanti: gli indizi c’erano già stati contro il Bari in Coppa Italia”.