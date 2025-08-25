Milan, Capello: "Vi dico i problemi della rosa. Fofana e Loftus..."

L'ex tecnico del Milan Fabio Capello ha parlato dei rossoneri e del loro inizio di stagione. Ecco le sue parole...

L’ex allenatore Fabio Capello ha commentato sulla Gazzetta dello Sport la situazione in casa del Milan.

Le parole di Capello

“A un certo punto, vedendo la partita, ho detto a mia moglie: questa è la squadra dello scorso anno. Sono emersi tutti i problemi che c’erano già nella stagione passata: ritmo basso, posizionamento errato quando si perde palla e, cosa più importante, mancanza di personalità. Tutto nasce dall’atteggiamento e dal posizionamento. Quando il Milan perde palla, è sempre fuori equilibrio e gli avversari possono sfruttare spazi e tempi, perché ripartono in quattro o cinque completamente liberi. Loftus-Cheek, per esempio, fatica a tornare e Fofana si spinge molto in avanti: gli indizi c’erano già stati contro il Bari in Coppa Italia”.