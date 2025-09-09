Milan, Allegri ha già deciso: ecco il primo acquisto di gennaio

Il Milan prepara il primo colpo di calciomercato di gennaio: Allegri ha un obiettivo ben chiaro in mente e Tare studia i nomi giusti

Gennaio non è poi così lontano, e il Milan sta già iniziando a ragionare su come muoversi sul mercato. La priorità assoluta per Allegri è chiara: serve un difensore centrale affidabile, di livello, quello che il tecnico avrebbe voluto già in estate e che invece non è mai arrivato. È molto probabile quindi che il primo colpo del calciomercato invernale rossonero riguardi proprio la retroguardia.

Nelle prossime settimane Tare e lo stesso Allegri valuteranno con attenzione i vari profili disponibili, cercando il nome giusto per dare solidità al reparto arretrato rossonero. Ma quali potrebbero essere i candidati più credibili? Di nomi sulla lista, effettivamente, ce ne sono già tanti.

Le occasioni di calciomercato per la difesa del Milan

Un’occhiata particolare va data ai giocatori in scadenza a giugno 2026, che a gennaio potrebbero rappresentare occasioni interessanti dal punto di vista economico. Tra i nomi di maggior peso troviamo Merih Demiral, oggi all’Al-Ahli ma già accostato al Milan la scorsa estate, e Aymeric Laporte, ex Manchester City ora all’Al-Nassr e desideroso di tornare a misurarsi con il calcio europeo.

Altri profili seguiti dai rossoneri sono quelli di Niklas Süle, in uscita dal Borussia Dortmund, Diogo Leite dell’Union Berlino e Andreas Christensen, che al Barcellona non ha lo spazio da titolare fisso. Guardando al mercato italiano, invece, non va dimenticata la pista Berat Djimsiti dell’Atalanta, profilo di esperienza e sicura affidabilità già abituato alla Serie A. Non solo giocatori in scadenza, però.

Milan, i possibili obiettivi di mercato

Ci sono diversi profili che potrebbero intrigare il Milan. Ad esempio Jhon Lucumí del Bologna. Pur con un contratto in scadenza nel 2027, il colombiano sta valutando seriamente la possibilità di cambiare aria. Occhio poi al possibile ritorno di fiamma per Joe Gomez del Liverpool, trattato dal Milan nelle ultime ore del calciomercato estivo. Tra i nomi più chiacchierati in orbita rossonera c’è pure l’argentino con passaporto spagnolo Juan Foyth del Villarreal. E, ovviamente, non sono esclusi anche altri possibili nomi che potrebbero aggiungersi alla lista da qui a gennaio. Quel che sembra chiaro è che il Milan tornerà alla carica per un difensore centrale già in vista del prossimo mercato invernale.