Milan, Cardinale addio? Pellegatti sgancia la bomba: "Vi posso dire..."

Tornano a circolare voci su un possibile cambio al vertice del Milan: ecco le ultime news in merito dal noto giornalista Carlo Pellegatti

Clamorosa indiscrezione lanciata da Carlo Pellegatti. Il giornalista, storico giornalista e voce legata al mondo rossonero, in un video sul suo canale YouTube ha rivelato uno scenario che potrebbe cambiare il futuro del Milan.

Secondo quanto raccontato dal collega, Gerry Cardinale – numero uno di RedBird e attuale proprietario del club rossonero – starebbe valutando l’ipotesi di cedere la società di via Aldo Rossi. E l’acquirente non sarebbe un nome qualsiasi: si tratterebbe della famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie più iconiche della Major League Baseball e, non a caso, già tra i principali investitori del fondo guidato da Cardinale. Ecco nello specifico quanto riferito da Pellegatti.

Milan, da Cardinale a Steinbrenner: le ultime news da Carlo Pellegatti

“Gerry Cardinale sta puntando a una soluzione stabile nel tempo: una partnership con i proprietari dei New York Yankees, la famiglia Steinbrenner, tra i principali finanziatori di RedBird. In pratica, Cardinale lavora affinché i nuovi padroni del Milan diventino proprio gli Steinbrenner.

Gli Yankees sono un marchio iconico, con una valutazione compresa tra 6 e 7,5 miliardi di dollari. George Steinbrenner, scomparso nel 2010, rilevò la franchigia nel 1973 per 8,7 milioni di dollari e il valore è poi cresciuto in modo vertiginoso. Oggi il Presidente è Al e la famiglia Steinbrenner ha interessi anche in immobiliare, automotive e ippica. È diventata un caso di studio per aver ridefinito un modello di business sportivo diverso dal tradizionale.

Un passaggio di proprietà così spalancherebbe scenari straordinari per il futuro del Milan: entrerebbe una famiglia, non un fondo, felice e ambiziosa di possedere uno dei marchi più rilevanti dello sport e del calcio europeo. Visione di lungo periodo e prospettive notevoli. È quasi difficile immaginare cosa significherebbe avere gli Steinbrenner, una delle famiglie più prestigiose d’America, alla guida del Milan.

La famiglia Steinbrenner salderebbe il ‘loan’ al ‘vendor’ per comprare il Milan, cioè pagherebbe il debito e diventerebbe di fatto proprietaria del club. Le tempistiche non sono ancora definite, perché stanno lavorando. Ma si tratta di un’operazione gigantesca“. Attenzione dunque ai possibili sviluppi su questo fronte, che potrebbe veramente aprire scenari nuovi e clamorosi per il futuro del Milan.