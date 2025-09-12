Serafini: “Milan? Contro il Bologna sarà emergenza assoluta”

Luca Serafini è intervenuto a MilanNews.it in cui ha parlato del momento attuale del Milan di Massimiliano Allegri

Luca Serafini ha parlato a MilanNews.it in merito al momento del Milan:

“Partiamo dalla parte piena del bicchiere. Gimenez protagonista nel Messico, firma un gol superbo. Modric ancora mattatore con la Croazia, bene Saelemaekers nel Belgio. Pulisic sistema le cose con il CT Pochettino e resta la colonna degli Usa. Athekame titolare con la Svizzera under 21. La prima sosta del campionato però non ha risolto i problemi di Allegri, anzi ne ha moltiplicato qualcuno. Leao non si è del tutto ripreso, Nkunku e Rabiot non al meglio, stop a Estupinian dopo aver giocato contro il Paraguay, in Ecuador. Contro il Bologna sarà emergenza assoluta, nessun alibi ma una semplice constatazione.

I rossoblù sono partiti così così a Roma, poi bene con il Como. La quadratura è solida, collaudata. Bisognerebbe comunque restituire ai tifosi milanisti un po’ di entusiasmo, dopo la tremenda finale di Coppa Italia non giocata a Roma. L’esigenza è doppia: confermare lo spirito di Lecce e vincere perché la classifica è già troppo magra”.