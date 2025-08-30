Milan, scambio Gimenez-Dovbyk: le volontà dei due giocatori

In questi ultimi giorni di mercato tiene banco l'affare che andrebbe a interessare i due attaccanti di Milan e Roma

Il mercato, a volte, è un gioco di incastri: volontà dei calciatori, strategie dei club e tempistiche che possono trasformare un’idea in realtà o farla svanire in poche ore. È esattamente il caso che riguarda il Milan, alla ricerca di un attaccante per completare il reparto. Nelle ultime ore i rossoneri hanno avuto un contatto diretto con l’entourage di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, ormai ai margini dal progetto Roma, ha dato segnali chiari: è disponibile a trasferirsi a Milano e indossare la maglia rossonera. Una volontà precisa, che spinge il Milan a valutare concretamente la possibilità di inserirlo nei propri piani. Ma la riuscita dell’operazione dipende anche da un altro protagonista.

Il messicano invece…

Santi Gimenez, infatti, rappresenta un tassello fondamentale nello scenario complessivo. L’attaccante messicano ha più volte ribadito, tramite il suo agente, di non voler lasciare il Milan. Una posizione netta, che inevitabilmente condiziona lo sviluppo della trattativa legata a Dovbyk. Se Gimenez dovesse confermare la sua ferma intenzione di restare, gli spazi per l’arrivo dell’ucraino si restringerebbero. Tutto resta in bilico, con la società rossonera che monitora attentamente entrambe le situazioni. Le prossime ore diranno se la volontà dei giocatori troverà un punto d’incontro o se il puzzle resterà incompiuto