Milan, cosa manca per definire l'affare Harder: lo Sporting aspetta...

La trattativa fra il Milan e lo Sporting Lisbona per Conrad Harder si potrebbe definire a breve a una condizione ben precisa

Il mercato del Milan si accende con l’arrivo di Conrad Harder, talento danese considerato uno dei profili più interessanti d’Europa. Dopo settimane di contatti costanti fra le parti, l’accordo con lo Sporting Lisbona è stato raggiunto in via definitiva poche ore fa. Il club rossonero investirà 27 milioni complessivi: 24 di parte fissa e 3 legati a bonus facilmente raggiungibili. Una cifra significativa, ma ritenuta sostenibile per un classe 2005 che ha già dimostrato maturità e qualità in Primeira Liga. Fondamentale il lavoro di Igli Tare, che a Casa Milan ha incontrato l’agente del giocatore, trovando la quadra su ingaggio e durata del contratto. Proprio nella giornata di ieri è arrivato l’ok formale di Harder, convinto dal progetto tecnico e dalla possibilità di crescere in un contesto competitivo.

Le condizioni dello Sporting

Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore, anche se manca ancora la definizione del programma di arrivo. Lo Sporting Lisbona vuole infatti completare l’ingaggio del sostituto prima di liberarlo in maniera definitiva. In questo senso, i lusitani sono vicini a chiudere con Fotis Ioannidis del Panathinaikos, mossa che aprirebbe le porte al trasferimento del classe 2005 verso i rossoneri. Il Milan si assicura così, quasi sicuramente, un nuovo volto per il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.