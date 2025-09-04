Milan, dialoghi in corso fra il Trabzonspor e Bennacer: il punto

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in uscita che riguarda il centrocampista del Milan Ismael Bennacer

Quando il mercato chiama, non sempre la risposta è immediata. In certi casi, anzi, il silenzio e i rifiuti possono raccontare molto più di un sì affrettato. È la situazione che riguarda Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, al centro delle attenzioni del Trabzonspor ma tutt’altro che convinto di lasciare i rossoneri. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club turco ha presentato la scorsa settimana una proposta formale per il giocatore, ma l’algerino non ha accettato. Nonostante ciò, l’offerta resta sul tavolo e i contatti tra le parti non si sono ancora interrotti. Bennacer appare determinato a non chiudere la sua esperienza milanista. La sua volontà pesa, e non poco, nella trattativa. Il Trabzonspor, però, non ha intenzione di mollare e continua a sperare di convincere il centrocampista con un progetto ambizioso e una maglia da protagonista.

La situazione attuale

Il Milan osserva da spettatore interessato, consapevole che una cessione porterebbe risorse utili per il mercato futuro, ma senza la necessità di forzare la mano. Il destino di Bennacer rimane dunque in bilico: tra la voglia del club turco e la fermezza del giocatore, la vicenda potrebbe protrarsi ancora. Intanto, a Milanello, Allegri non conta più sul regista in vista del proseguo di stagione.