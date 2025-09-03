Milan, Moretto: “La dirigenza ha sondato due giocatori dalla Liga”

Il retroscena di mercato sul Milan svelato dal giornalista Matteo Moretto nella live di YouTube di Fabrizio Romano

L’esperto giornalista di mercato Matteo Moretto ha parlato poche ore fa riguardo ad un retroscena di mercato del Milan. In esclusiva, ha citato due nomi che interessavano alla dirigenza rossonera.

Le parole di Moretto

“Il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. Vi faccio due nomi che già vi avevo raccontato, due calciatori spagnoli che gravitano nell’emisfero di Barcellona città: sono stati sondati dalla dirigenza che però poi non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che Tare lo ha sondato”.

“Anche il profilo di Hector Fort è stato sondato ma anche lui è rimasto in Liga. In questo caso sono subentrati altri fattori: il calciatore cercava un progetto dove poter giocare regolarmente e con continuità. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona per andare all’Elche dove potrà giocare con continuità”.