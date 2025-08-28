Milan, il punto sulle trattative in entrata per Rabiot e Vlahovic
Milan, il punto sulle trattative in entrata per Rabiot e Vlahovic

Giulia Benedetti
28 Agosto, 10:45
Calciomercato Milan, news su Vlahovic.
Il Milan sta ancora valutando la fattibilità delle operazione che porterebbero in rossonero Vlahovic e Rabiot

Il Milan si trova a fare i conti con la dura realtà del mercato. La suggestione di vedere due protagonisti come Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot vestire la maglia rossonera nella prossima stagione rischia infatti di restare solo un’illusione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le esplicite richieste dell’allenatore livornese Massimiliano Allegri difficilmente saranno esaudite. La dirigenza rossonera, capitanata da Igli Tare, ha sondato con forza i due profili, ma la strada verso una conclusione positiva appare in salita. Per Dusan Vlahovic, ancora legato alla Juventus, la valutazione economica rappresenta un ostacolo quasi insormontabile, visto anche l’ingaggio che il serbo percepisce  a Torino. Il club bianconero non intende svendere il centravanti serbo, e l’operazione richiederebbe un esborso che il Milan, allo stato attuale, non sembra disposto a sostenere.

Stessa storia

Discorso analogo per Adrien Rabiot: il centrocampista francese, oggi al Marsiglia, garantirebbe qualità ed esperienza internazionale, ma i costi complessivi, tra ingaggio e commissioni, pesano come un macigno sulla trattativa. Il Milan, dunque, si trova davanti a un bivio: inseguire ancora colpi da prima pagina, con il rischio di restare a mani vuote, oppure virare verso soluzioni più sostenibili, in linea con le attuali possibilità del club.

