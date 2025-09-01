Milan, i dettagli dell'arrivo di Rabiot: le cifre e le visite mediche...

Sono stati definiti i dettagli dell'operazione che legherà il centrocampista Rabiot al Milan per le prossime stagioni

Colpo a sorpresa del Milan, che chiude per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, in uscita dal Marsiglia, diventerà un nuovo giocatore rossonero per una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Un’operazione rapida, costruita negli ultimi giorni con la volontà di rinforzare subito la mediana di Massimiliano Allegri. Per accelerare i tempi, Rabiot sosterrà le visite mediche direttamente in Francia. Una scelta logistica che consentirà di ridurre i tempi tecnici e di arrivare in poche ore alle firme ufficiali. Una volta completato l’iter, sarà il momento di annunciare l’ingaggio del giocatore. Il contratto è già pronto: guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione, con scadenza fissata al 2027. Una cifra significativa che riflette la considerazione del Milan per il profilo e la volontà di renderlo centrale nel progetto tecnico.

Il futuro prossimo

L’arrivo di Rabiot porta esperienza internazionale, capacità di palleggio e forza fisica non indifferente. Allegri potrà contare su un elemento abituato a grandi sfide, utile per dare solidità al centrocampo e personalità nello spogliatoio. Con questa mossa, il Milan manda un messaggio chiaro: la corsa allo Scudetto e all’Europa passa anche da colpi mirati come quello del francese ex Juventus. Ora manca solo l’annuncio, ma il matrimonio è già pronto a partire.