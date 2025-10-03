Gregucci: "Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri..."

Angelo Gregucci è intervenuto a Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, in cui ha parlato del Milan e del Napoli

Angelo Gregucci ha parlato a Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, in merito al Milan e al Napoli:

De Bruyne ora è un problema per Conte?:

“No, per me no. E’ una risorsa che bisogna ottimizzare, perché il Napoli ha una settimana piena e ottimizzare le risorse non è semplice. Non è più il De Bruyne dominante di prima, altrimenti non lo avrebbero preso a zero, ma va sfruttato soprattutto dove serve tecnica ed esperienza. Bisogna contestualizzare poi: Conte è stato un tecnico posizionale, sta cercando di rendere più fluido il Napoli, facendo giocare chi sta meglio ora. Anche se è un giocatore con esperienza, dobbiamo dargli tempo per ambientarsi. Il Napoli è chiamato al doppio appuntamento e Conte non ha mai fatto benissimo. E’ uno che cura il dettaglio e la posizione di Modric al Milan è più definita di quella di De Bruyne al Napoli”.

Vede qualcosa di nuovo nel Milan con Allegri?:

“Vedo sempre un tecnico molto focalizzato sul risultato. E’ un grande para…. nella gestione delle risorse umane. E’ una squadra che capisce i momenti della gara, ed è merito di Allegri. E’ uno che ha anche la fortuna di avere un solo impegno settimanale, e che riesce a ottimizzare la squadra. Per me Leao non è un problema, come sento dire, perché Allegri ama lasciare liberi i suoi talenti. Perderà più tempo a cercare una difesa più rocciosa. Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri in questo momento è la miglior figura per ottimizzare tutto”.