Milan, Allegri cambia in mezzo al campo: le scelte saranno...

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare uomini a centrocampo in vista della partita fra Lecce e Milan di venerdì prossimo

La trasferta di Lecce non sarà una semplice tappa di calendario. Per il Milan si profila una gara che vale equilibri e conferme, e il nodo principale riguarda la zona nevralgica del campo: il centrocampo. Massimiliano Allegri lo sa bene, ogni scelta a metà campo influenzerà l’intera partita. La tenuta difensiva, la capacità di costruire e la velocità nelle transizioni passano tutte da lì. E il rebus è ancora aperto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Ricci si candida con decisione per partire dal 1′. L’ex Torino ha qualità, visione e un senso tattico che potrebbe dare ordine in una sfida complicata come quella del Via del Mare. Non sarà però un passaggio automatico. In corsa c’è lo svizzero Jashari, che ha saputo conquistare subito considerazione. La sua energia può cambiare il ritmo, ma l’inesperienza resta un fattore da valutare.

Nuove idee

Parallelamente, Luka Modric non sembra portare con se dubbi. Il veterano croato dovrebbe essere confermato in regia, una garanzia di intelligenza calcistica e leadership nei momenti di tensione. Allegri si trova quindi davanti a una scelta che mescola presente e futuro. Il Milan arriverà a Lecce con la pressione di dover vincere. Per riuscirci, servirà un centrocampo capace di reggere l’urto fisico dei salentini e allo stesso tempo di innescare la qualità davanti. Il resto dipenderà dalle decisioni del tecnico.