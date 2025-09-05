Milan, Tare protagonista del mercato: i due acquisti più costosi...
Milan, Tare protagonista del mercato: i due acquisti più costosi…

Giulia Benedetti
5 Settembre, 10:40
Ardon Jashari
A giochi ormai conclusi, si può definire il Milan come il maggiore protagonista della sessione estiva di calciomercato

Il mercato estivo si è chiuso da pochi giorni e il Milan ha recitato da protagonista assoluto. Con un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il club rossonero ha portato a casa dieci nuovi giocatori e lanciato un segnale forte. Non si tratta solo di quantità, ma di qualità e di una precisa idea di squadra che vuole tornare al vertice.

I due acquisti più pesanti dell’intera sessione sono infatti arrivati a Milano: Christopher Nkunku e Ardon Jashari. Il primo, attaccante classe 1997, è stato strappato al Chelsea per 37 milioni, diventando così l’operazione più costosa del mercato italiano. Il francese ha tutto per diventare il nuovo faro offensivo con tecnica e gol. Il secondo, lo svizzero Ardon Jashari, è stato prelevato dal Club Brugge per 36 milioni. Giovane ma già con un’identità tattica matura, porta freschezza e caratteristiche che possono ridisegnare la mediana.

Fiducia ad Allegri

Non è un dettaglio che i due trasferimenti più onerosi della Serie A abbiano avuto come protagonista il Milan: è un messaggio di ambizione, un passo deciso per colmare il gap con le altre big italiane. Ora toccherà a Massimiliano Allegri trovare la chiave per trasformare gli investimenti in risultati, perché i numeri del mercato resteranno tali se non accompagnati dal linguaggio universale del campo.

