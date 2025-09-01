Milan: depositato il contratto di Rabiot, Allegri ritrova il francese
News Milan

Milan: depositato il contratto di Rabiot, Allegri ritrova il francese

Giulia Benedetti
milano
1 Settembre, 19:20
Il Milan ha depositato ufficialmente il contratto di Adrien Rabiot, che dunque diventa un nuovo giocatore del Milan

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. sul sito della Lega di Serie A è arrivata la notifica del contratto che è stato depositato. Il calciatore si trasferisce in rossonero per 10 milioni, bonus inclusi, e firma un contratto di tre anni con opzione per un quarto. Massimiliano Allegri dunque ritroverà l’ex Juventus di nuovo alla sua corte. Il tecnico livornese conosce bene il centrocampista che ha allenato alla Juventus e di certo sarà utile per gli obiettivi stagionali.

