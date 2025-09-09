Bianchin: “Il Chelsea voleva chiudere Maignan per 18 milioni”

Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato del portiere del Milan Mike Maignan

Luca Bianchin è intervenuto a gazzetta.it in merito a Mike Maignan:

“Il Chelsea a inizio estate ha messo Mike Maignan in cima alla sua lista per la porta e ha pensato seriamente di portarlo al Mondiale per club. Per una settimana, si è pensato che si sarebbe chiuso un accordo da circa 18 milioni. Allegri, appena dopo essere entrato in carica, ha chiesto di ripartire dal portiere capitano e il Milan lo ha seguito: ha tolto Maignan dal mercato, scelta che non ha aiutato la trattativa con lo Strasburgo – società sorella del Chelsea – per Guéla Doué”.