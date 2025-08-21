Milan, Moretto: "Igli Tare non molla Harder nonostante Boniface..."

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto sapere le intenzione della dirigenza del Milan e in particolare di Igli Tare

Il Milan non guarda solo al presente ma anche al futuro, muovendosi su più tavoli per costruire un reparto offensivo competitivo e sostenibile negli anni. Mentre l’attenzione è rivolta alla chiusura per Victor Boniface, i rossoneri non smettono di sondare altri profili interessanti. Tra questi c’è Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona che, secondo Matteo Moretto, resta monitorato con grande attenzione. La valutazione del giovane centravanti si aggira attorno ai 20-22 milioni di euro, cifra che il Milan considera impegnativa ma non irraggiungibile. Lo Sporting, inizialmente orientato a una cessione solo a titolo definitivo, sta iniziando ad aprire a formule più flessibili. Il giocatore è favorevole a un cambio di maglia per accelerare la sua crescita. Per questo il Milan continuerà a tenere viva la pista, in attesa di capire se possa trasformarsi in un’occasione concreta.

Le parole di Moretto

“Parliamo ora di Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona. Il Milan continua a monitorarlo anche se è vicino a chiudere già nelle prossime ore per Victor Boniface. Harder resta uno dei nomi sul tavolo che il Milan sta valutando per capire se può diventare un’opportunità di mercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. Lo Sporting voleva cederlo all’inizio solo a titolo definitivo, mentre ora sta aprendo a formule diverse. Il giocatore vorrebbe cambiare squadra. Il Milan continuerà a monitorare questa pista”: