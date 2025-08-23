Milan, designazione arbitrale per la prima giornata: svelati i nomi

Ecco chi saranno i protagonisti fra arbitro e assistenti nella prima giornata di Serie A del Milan, che sfiderà la Cremonese a San Siro

La nuova Serie A non riparte solo dal campo, ma anche dai fischietti. Le designazioni arbitrali della prima giornata confermano la volontà dell’AIA di puntare su volti giovani e decisi, pronti a gestire la pressione dei grandi stadi. A San Siro, per Milan-Cremonese, toccherà a Collu. Il direttore di gara sarà dunque protagonista nel debutto stagionale dei rossoneri davanti al proprio pubblico. Una responsabilità importante, considerando che il Meazza rappresenta uno dei palcoscenici più complessi per chi indossa la giacchetta nera. Ad assisterlo ci saranno Di Gioia e Mokhtar come guardalinee, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Una squadra che dovrà garantire uniformità e sicurezza in ogni decisione.

Al Var…

Fondamentale anche il ruolo della tecnologia: al VAR ci sarà Doveri, arbitro di grande esperienza e già protagonista di sfide di alto livello. Al suo fianco, in qualità di AVAR, è stato designato Ghersini. La presenza di un VAR esperto come Doveri è un segnale di attenzione da parte della commissione arbitrale. Milan-Cremonese, pur essendo un esordio di campionato, resta una sfida delicata fin da subito. Collu, dunque, avrà l’occasione di dimostrare personalità e capacità di gestione, in un match che il Milan vorrà subito indirizzare a proprio favore. L’esame di San Siro, però, non è mai banale.