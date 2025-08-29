Milan, le ultime sulle trattative per Akanji e Kiwior: il punto della situazione

La dirigenza del Milan sta trattando per due difensori che andrebbero a rinforzare la rosa allenata da Massimiliano Allegri

La partita con la Cremonese ha lasciato un messaggio inequivocabile: il Milan non può più permettersi di rinviare il rinforzo in difesa. Errori individuali e mancanza di alternative hanno convinto la dirigenza a muoversi con decisione sul mercato. Due i nomi in cima alla lista. Il primo è Manuel Akanji, profilo di grande esperienza e affidabilità. Con il Manchester City i colloqui si sono intensificati e le sensazioni raccolte sono positive. La trattativa sembra ben impostata, con i club vicini a un’intesa economica. Il vero nodo riguarda il giocatore. Akanji sta riflettendo sul suo futuro insieme alla famiglia, consapevole di avere diverse opzioni sul tavolo. Oltre al Milan, ci sono offerte concrete dalla Turchia e interessamenti in Premier e Bundesliga. La decisione finale arriverà a breve.

Su Kiwior…

Parallelamente resta viva la pista che porta a Jakub Kiwior. I rossoneri hanno avviato i contatti con l’Arsenal, ma la concorrenza è feroce. Il Porto, infatti, è in posizione di vantaggio e avrebbe già trovato i primi punti d’intesa con il difensore. La strategia del Milan è chiara: serve un innesto che possa essere pronto subito e che alzi il livello della retroguardia. Akanji garantirebbe solidità ed esperienza internazionale, mentre Kiwior rappresenta un profilo diverso dal solito. Il tempo stringe e le prossime ore saranno decisive. La società rossonera vuole evitare di restare intrappolata in trattative troppo lunghe.