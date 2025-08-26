De Grandis: "Con la Cremonese mi aspettavo Ricci e Jashari"
Giulia Benedetti
milano
26 Agosto, 18:20
Stefano De Grandis è intervenuto a Calciomercato - L'originale su Sky in cui ha parlato della sconfitta del Milan con la Cremonese

Stefano De Grandis ha parlato a Calciomercato – L’originale su Sky in merito al Milan:

“Blufferei se dicessi che mi aspettavo un Milan così. Certamente mi aspettavo Ricci regista, Jashari mezzala. E invece ha giocato con le mezzali dell’anno scorso, con Loftus-Cheek che l’anno scorso non ha giocato quasi mai e Fofana giocava davanti alla difesa. Se mi parlate di manovra lenta dipende anche da loro. Per quel che riguarda la difesa, il Milan da tre anni ha gli stessi difensori e da tre anni prende gli stessi gol. Faccio un nome: Jacobo Ramos del Como ha messo in evidenza che il Como non solo ha i soldi ma sa anche come spenderli”.

