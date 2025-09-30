Ultim’ora: Zirkzee al Milan a gennaio? Poco fa l’annuncio da brividi!

Possibile ritorno di fiamma del Milan per Zirkzee, vecchio pallino di calciomercato dei rossoneri: ecco le ultime news in merito

Come ben sappiamo e abbiamo girà avuto modo di sottolineare, tra i colpi mancati dal Milan nell’ultima sessione di calciomercato estiva c’è sicuramente anche una prima punta di ruolo. Un profilo che manca nella rosa a disposizione di Allegri, che avrebbe gradito un attaccante in più dal mercato.

Lo stesso direttore sportivo rossonero Tare durante l’estate aveva confermato apertamente e chiaramente che uno degli obiettivi prioritari del Milan sarebbe stato proprio un centravanti con determinate caratteristiche. Alla fine però, non se ne è fatto più nulla e i rossoneri hanno deciso di puntare s un profilo diverso come quello di Nkunku.

Il colpo per l’attacco, però, non è stato certo dimenticato, ma solamente rimandato. Magari già in vista della prossima sessione di gennaio, come confermano alcuni spifferi di calciomercato che stanno circolando nelle ultime ore in ambiente rossonero. Con un nome che potrebbe tornare di moda, quello di Joshua Zirkzee.

A tal proposito, l’attaccante olandese ex Bologna – vecchio pallino del Milan – potrebbe lasciare il Manchester United già nel corso della finestra invernale visto che è chiuso da diversi big come Cunha, Sesko e Mbeumo, tre nuovi acquisti dei Red Devils. Se il club inglese aprisse a una formula conveniente come un prestito con diritto di riscatto, allora il Milan potrebbe veramente pensare di tornare su Zirkzee, che ha un ingaggio ancora abbordabile e vorrebbe rimettersi in gioco il prima possibile. Il classe 2001 conosce bene a Serie A e ha talento: occhio anche al possibile ritorno di fiamma.