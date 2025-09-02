Milan, il motivo dell'assenza di Bennacer dalla Nazionale algerina
Milan, il motivo dell’assenza di Bennacer dalla Nazionale algerina

Giulia Benedetti
2 Settembre, 14:39
Ismael Bennacer. titolare nella gara di Supercoppa
Il ct dell'Algeria Petkovic ha parlato del centrocampista del Milan Bennacer e del motivo per cui non è presente fra i convocati

L’assenza di Ismael Bennacer dalle convocazioni dell’Algeria ha acceso i riflettori non solo sulla nazionale, ma anche sul momento delicato che il centrocampista sta vivendo in rossonero. Il commissario tecnico ha chiarito che la scelta è legata esclusivamente a motivi fisici. Il regista del Milan non ha svolto una vera preparazione estiva, restando così indietro rispetto ai compagni. Il tentativo di rientrare gradualmente con il gruppo “B” del Milan non è bastato a restituirgli brillantezza. Anzi, le prime sedute hanno evidenziato nuove difficoltà che ne hanno frenato l’inserimento. Per l’Algeria la sua mancanza pesa: Bennacer è ritenuto pedina fondamentale nello sviluppo del gioco. La speranza del ct è che possa recuperare gradualmente la forma migliore.

Il futuro prossimo

In casa Milan il tema è altrettanto centrale. Il centrocampo rossonero, già arricchito da nuovi innesti, non necessita più della sua qualità. Nel frattempo, il giocatore continua a svolgere allenamenti personalizzati lontani dalla prima squadra. Il club sa che il mercato arabo e quello turco, su tutti, sono ancora aperti fino al 12 settembre. Nei prossimi giorni si cercherà così una sistemazione che vada bene a tutte le parti in causa. Bennacer però è consapevole da ormai molte settimane che il suo destino non sarà più al Milan.

