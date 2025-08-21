Graziani: "Il Milan non sta facendo un gran mercato, credo che..."

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in cui ha parlato della Fiorentina di Pioli e del Milan di Allegri

Giuseppe Graziani ha parlato a Radio Sportiva in merito alla Fiorentina e al Milan:

“La Fiorentina ha preso un grande attaccante e ora a maggior ragione bisogna dire che questa squadra è più forte del Milan perché loro hanno Gimenez che ha faticato molto e basta, mentre la Fiorentina ha un sacco di giocatori forti in avanti come Kean, Dzeko, Gudmundsson e lo stesso Piccoli. Il Milan non sta facendo un gran mercato e benché non abbia le coppe, faccio fatica a metterlo tra le prime 6 in classifica. Magari poi prende qualcuno ora, però mi aspettavo ben altro dai rossoneri”.