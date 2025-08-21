Graziani: "Il Milan non sta facendo un gran mercato, credo che..."
Home > News Milan

Graziani: “Il Milan non sta facendo un gran mercato, credo che…”

Giulia Benedetti
milano
21 Agosto, 18:50
Francesco Graziani, ex attaccante di Torino e Roma
Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in cui ha parlato della Fiorentina di Pioli e del Milan di Allegri

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Giuseppe Graziani ha parlato a Radio Sportiva in merito alla Fiorentina e al Milan:

“La Fiorentina ha preso un grande attaccante e ora a maggior ragione bisogna dire che questa squadra è più forte del Milan perché loro hanno Gimenez che ha faticato molto e basta, mentre la Fiorentina ha un sacco di giocatori forti in avanti come Kean, Dzeko, Gudmundsson e lo stesso Piccoli. Il Milan non sta facendo un gran mercato e benché non abbia le coppe, faccio fatica a metterlo tra le prime 6 in classifica. Magari poi prende qualcuno ora, però mi aspettavo ben altro dai rossoneri”.

Leggi anche

Lorenzo Focolari · 21 Agosto, 18:20
Bernabai: “Metto il Milan tra le favorite di questo campionato”
Roberto Bernabai è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato del prossimo campionato di Serie A, citando anche il Milan
Lorenzo Focolari - 21 Agosto, 17:50
Milan-Bologna: da venerdì al via la vendita libera dei biglietti
Stefania Palminteri - 21 Agosto, 17:00
Conf. stampa, Athekame: “Un”emozione fortissima essere qui”
Stefania Palminteri - 21 Agosto, 16:30
Conf. stampa, De Winter: “Se il Milan chiama, non puoi dire no”
Riccardo Focolari - 21 Agosto, 16:00
Milan, Sacchi: “I rossoneri possono tentare l’impresa Scudetto”
Edoardo Benedetti - 21 Agosto, 15:20
Milan, svelate le cifre per la trattativa su Boniface: ecco i dettagli
Giulia Benedetti - 21 Agosto, 14:39
Milan, Moretto: “Igli Tare non molla Harder nonostante Boniface…”
x