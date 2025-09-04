Il Milanista
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Edoardo Pettinelli

Redattore

Classe 1990, giornalista pubblicista dal 2014. Amo questo lavoro da sempre. Da quando seguivo le giovanili del calcio dilettantistico a oggi. Il calcio è decisamente la mia passione.

Yacine Adli

Il saluto di Adli ai tifosi del Milan

E. Pettinelli

Adli saluta il Milan e passa all’Al-Shabab: il centrocampista ringrazia i tifosi con un messaggio pieno d’affetto e orgoglio rossonero

Leao e Allegri

Milan, le condizioni di Leao in vista del Bologna

E. Pettinelli

Rafael Leao ancora a parte per il problema al polpaccio: il Milan non intende rischiarlo, la sua presenza contro il Bologna è in forte dubbio