Edoardo Pettinelli

Virdis sul Milan: “Ha delle chance per lo scudetto”
L’ex Milan Paolo Virdis si dice fiducioso per la corsa scudetto dei rossoneri. Dubbi invece sulla scelta di disputare Milan-Como in Australia
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Alessandro Nesta parla del Milan attuale e del possibile ritorno di Maldini: identità rossonera e amore eterno per il club.
Zlatan Ibrahimovic si racconta alla Gazzetta: dal suo ruolo nel Milan agli obiettivi stagionali, passando per Tare, Allegri e Leao.
Koni De Winter parla dal ritiro della nazionale: dal trasferimento al Milan alle ambizioni future, passando per l’ammirazione verso Modric.
Milan-Como si giocherà a Perth: il governo australiano verserà circa 12 milioni di euro, con la quota maggiore destinata ai rossoneri.
Il CT della Croazia Dalic elogia Modric per l’impatto al Milan: a 40 anni continua a sorprendere con classe e personalità
Il Milan detiene un triste primato sui rigori sbagliati in campionato dal 2024. Nonostante l’errore contro la Juve, Pulisic resta il rigorista
Alessandro Florenzi commenta il pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus, e analizza le possibilità in ottica scudetto dei rossoneri.
Convocazioni Francia: Deschamps chiama tre giocatori del Milan. Oltre a Maignan e Rabiot torna anche Nkunku, escluso invece Fofana.
San Siro sarà venduto a Inter e Milan per 197 milioni: tutte le tappe della cessione e i dettagli sul progetto, con lavori previsti dal 2027
Milan-Napoli 2-1, la moviola: il rigore per il Napoli con espulsione di Estupinán, la decisione che ha condizionato il match
La Curva Sud torna a cantare San Siro: tifosi di nuovo pronti a sostenere il Milan in casa, già da stasera contro il Napoli
Domani il Milan scenderà in campo contro il Napoli. Segui live la conferenza stampa di Allegri alla vigilia del match
Situazione in stallo tra Maignan e il Milan: nessun contatto per il rinnovo. Gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto sulla vicenda.
Francesco Camarda torna a San Siro in Milan-Lecce: primo match da avversario nello stadio dove ha esordito in Serie A e tifato da bambino
Rafael Leao svela i retroscena dell’estate 2019: come rifiutò l’Inter e scelse il Milan, la chiamata di Maldini, e la prima a San Siro
Stefano De Grandis analizza la crescita del Milan: con Modric e un centrocampo più equilibrato, i rossoneri hanno fatto il salto di qualità.
Milan Primavera-Frosinone finisce 1-1: Colley porta avanti i gialloblù, ma Scotti segna su rigore al 95’ e regala un punto ai rossoneri
Giovanni Galeone analizza Udinese-Milan: partita equilibrata in vista e il peso dell'assenza di Allegri in panchina per i rossoneri
Adriano Galliani smentisce il ritorno al Milan: “Sono solo un tifoso”. Le sue parole anche su Luka Modric e l’attuale squadra rossonera.
Milan Futuro-Leon, sfida valida per il campionato di Serie D: la squadra di Oddo cerca continuità dopo il successo in rimonta col Pavia
Retroscena Milan: in estate rifiutata un'offerta del Lione per Lorenzo Torriani. Prossima settimana possibile chance per lui in Coppa Italia
Disastro al VAR in Milan-Bologna: rigore clamoroso negato al Milan. Gravina commenta l’episodio e ammette l’errore arbitrale.
Ivan Zazzaroni analizza il Milan: "Se chiudesse al secondo posto mi sorprenderei". L'estratto delle parole del giornalista sui rossoneri.
Adli saluta il Milan e passa all’Al-Shabab: il centrocampista ringrazia i tifosi con un messaggio pieno d’affetto e orgoglio rossonero
Rafael Leao ancora a parte per il problema al polpaccio: il Milan non intende rischiarlo, la sua presenza contro il Bologna è in forte dubbio
Il Milan lavora al rinnovo di Maignan ma tiene pronto il piano B: nel mirino c’è Zion Suzuki del Parma, valutato 30 milioni.
Saelemaekers protagonista con il Belgio: due assist contro il Kazakistan. L’esterno del Milan si carica in vista del match col Bologna.
Il retroscena di mercato sul Milan svelato dal giornalista Matteo Moretto nella live di YouTube di Fabrizio Romano
Nella giornata di oggi a Casa Milan andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Rabiot, Nkunku e Odogu