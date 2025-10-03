Milan, tre rossoneri convocati dalla Francia: c’è anche Nkunku

Convocazioni Francia: Deschamps chiama tre giocatori del Milan. Oltre a Maignan e Rabiot torna anche Nkunku, escluso invece Fofana.

La sfida tra Milan e Juventus di domenica sera chiuderà la sesta giornata di Serie A. Subito dopo scatterà la pausa per le nazionali, con il campionato che resterà fermo per una settimana. Nella serata di ieri, Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia e, tra i nomi scelti, spiccano anche tre giocatori rossoneri.

I rossoneri nella lista di Deschamps

Confermati Mike Maignan e Adrien Rabiot, ormai punti fermi dei Bleus, mentre la novità è il ritorno di Christopher Nkunku. L’attaccante da poco arrivato al Milan, in rossonero sta ritrovando continuità e fiducia dopo un periodo difficile, rientra finalmente in nazionale a distanza di un anno. Sorprende invece l’assnza di Youssouf Fofana, che nonostante le ottime prestazioni con la maglia del Milan, è stato escluso dai convocati.

I tre milanisti prenderanno quindi parte alle due gare di qualificazione al Mondiale 2026: il 10 ottobre contro l’Azerbaijan e il 13 ottobre contro l’Islanda. L’auspicio è che possano mettere minuti preziosi nelle gambe senza incorrere in infortuni, problema che purtroppo spesso accompagna le soste per le nazionali.