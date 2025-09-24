Milan-Maignan, ancora tutto tace sul fronte rinnovo

Situazione in stallo tra Maignan e il Milan: nessun contatto per il rinnovo. Gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto sulla vicenda.

Le strade tra Mike Maignan e il Milan ad oggi sembrano destinate a dividersi a fine stagione. Il contratto del portiere e attuale capitano rossonero, è in scadenza nel giugno 2026 e al momento il rinnovo appare molto complicato. Più che altro perché i contatti non sono mai stati riallacciati: durante la scorsa stagione il rinnovo di Maignan era stato molto vicino, ma poi il club aveva deciso di bloccare tutto in un periodo in cui il francese stava dando meno garanzie sia a livello fisico che tecnico. Una scelta che ha irritato non poco il giocatore e il suo entourage.

Rinnovo bloccato e tanti dubbi

Da quel momento una trattativa vera e propria non si è più aperta. In estate c’è stato anche un tentativo di cessione al Chelsea, ma l’accordo non è stato trovato e Maignan ha poi ripreso il suo posto come portiere titolare, anche grazie alla fiducia di mister Massimiliano Allegri che lo ha fatto anche capitano.

Ad oggi, nonostante il portiere resti un leader indiscusso all’interno della squadra, non sembrano esserci margini per proseguire insieme. Ecco il punto della situazione fatto da Matteo Moretto:

“Maignan scade nel 2026, ha 30 anni, le parti non hanno più ripreso i colloqui per un possibile rinnovo. La situazione ad oggi è totalmente ferma. All’interno del Milan c’è chi sospetta che Maignan, a partire da gennaio, deciderà di accordarsi con altri club a parametro zero. Più il tempo passo e più questa idea prende corpo. Sicuramente la verità è che non ci sono reali contatti tra il Milan ed il portiere per un possibile prolungamento di contratto. Vedremo se il Chelsea tornerà su di lui o si potranno creare altre opportunità di mercato”.