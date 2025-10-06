Milan, la disastrosa statistica sui rigori sbagliati

Il Milan detiene un triste primato sui rigori sbagliati in campionato dal 2024. Nonostante l’errore contro la Juve, Pulisic resta il rigorista

L’errore dal dischetto di ieri sera di Christian Pulisic contro la Juventus, ha riportato alla luce un dato poco felice per il Milan.

Analizzando i numeri dal 2024, infatti, la squadra rossonera ha sbagliato 7 dei 13 rigori calciati in Serie A, un record negativo considerando le squadre dei top 5 campionati europei nello stesso lasso di tempo. Una tendenza in peggioramento, con 5 errori negli ultimi 7 tiri dal dischetto. Dato abbastanza penalizzante, che si traduce in diversi punti lasciati lungo la strada.

Chi è ora il rigorista del Milan?

Nonostante tutto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il rigorista designato del Milan dovrebbe restare Christian Pulisic.

Mettendo da parte l’errore più recente, l’americano rimane il giocatore più affidabile dal dischetto in rosa. Le altre opzioni, come Gimenez (15 rigori segnati e 5 sbagliati) e Modric (24 realizzati e 6 falliti), non garantiscono percentuali così perfette da cambiare il rigorista.

Per questo, la fiducia di Allegri per i prossimi rigori dovrebbe restare a Pulisic.