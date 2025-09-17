Milan, Galliani sul possibile ritorno in società: “Niente di vero”

Adriano Galliani smentisce il ritorno al Milan: “Sono solo un tifoso”. Le sue parole anche su Luka Modric e l’attuale squadra rossonera.

Nell’ultimo mese si è discusso molto sul possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani che però, ai microfoni di AGI, ha smentito queste voci. L’attuale AD del Monza si è definito un semplice tifoso e ha spento le speranze di chi sperava in un ritorno in rossonero.

Galliani parla del Milan e di Modric

Ecco le sue parole, sul fatto che non tornerà in società e sul presente del Milan, con un commento anche su Luka Modric:

Un ritorno al Milan è possibile? Chi l’ha vista allo stadio ci spera.

“Niente di vero, io sono un tifoso del Milan dopo 31 anni, allo stadio c’ero soltanto per fare il tifo. Con il Presidente Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati 8 anni ma io, compatibilmente con le partite del Monza, sono sempre andato a vedere il Milan, non sono andato solo l’altra sera. Quindi niente. Forza Milan”.

Modric, giocatore che avrebbe apprezzato anche il Presidente Berlusconi?

“Un fuoriclasse, domenica ero vicino a Gattuso, Ambrosini e altri e ho detto che è un professore alla Pirlo, uno di quei giocatori per cui vale la pena pagare il biglietto”.