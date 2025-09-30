San Siro, arriva il verdetto: lo stadio passerà a Inter e Milan

San Siro sarà venduto a Inter e Milan per 197 milioni: tutte le tappe della cessione e i dettagli sul progetto, con lavori previsti dal 2027

Dopo una lunga notte in Consiglio comunale, è arrivata finalmente la decisione che segna una vera svolta storica: San Siro e le aree circostanti passeranno nelle mani di Inter e Milan. La votazione si è chiusa con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti, mentre 3 consiglieri erano assenti.

Il prezzo e le prossime tappe

Il Comune di Milano cederà lo stadio Meazza ai due club per 197 milioni di euro. Entro il 10 novembre, l’operazione dovrà essere completata, data in cui scatterebbe il vincolo sul secondo anello. Entro 40 giorni sarà poi necessario arrivare al rogito. Nel frattempo, servirà anxche il via libera delle banche per completare il passaggio di proprietà.

Una volta chiusa la parte burocratica, tutti gli occhi saranno sul nuovo stadio, che sarà progettato dagli studi Foster + Partners e MANICA. Il progetto dovrebbe essere deciso nell’arco di 12 mesi e l’avvio dei lavori è invece previsto per la prima metà del 2027. L’inaugurazione, se tutto procede come previsto, è stimata tra il 2031 e il 2032.

E che fine farà San Siro? Per l’attuale Meazza è prevista la demolizione del 90%, con la conservazione di una torre, di un tratto della tribuna arancio e della Curva Sud. Piccoli dettagli che resteranno a memoria dello storico impianto.