Milan, Saelemaekers firma altri due assist in nazionale

8 Settembre, 11:28
Saelemaekers protagonista con il Belgio: due assist contro il Kazakistan. L’esterno del Milan si carica in vista del match col Bologna.

Ieri sera è scesa in campo la nazionale belga, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una selezione che comprende anche due giocatori rossoneri: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Il Belgio si è imposto con un netto 6-0 contro il Kazakistan.
De Winter non è stato schierato dal CT Rudi Garcia, mentre Saelemaekers è entrato nell’ultima mezz’ora e ha servito due assist ai compagni, il primo a De Bruyne e il secondo a Meunier. Numeri che confermano il suo ottimo momento: sono 3 gli assist in due partite, contando anche quello realizzato qualche giorno fa contro il Liechtenstein.

Saelemaekers tra nazionale e Milan

L’esterno rossonero sta vivendo un grande stato di forma, guadagnandosi spazio in nazionale e restando un punto fermo anche nel nuovo Milan di Allegri. Terminati gli impegni internazionali, rientrerà a Milano per iniziare la preparazione alla sfida contro il Bologna di domenica in campionato, dove con ogni probabilità partirà titolare.

