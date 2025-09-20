Milan Primavera-Frosinone 1-1: Scotti salva i rossoneri nel finale

Milan Primavera-Frosinone finisce 1-1: Colley porta avanti i gialloblù, ma Scotti segna su rigore al 95’ e regala un punto ai rossoneri

Il Milan Primavera di Giovanni Renna trova un pareggio in extremis nella quinta giornata di campionato contro il Frosinone. La sfida si è chiusa sull’1-1 grazie al rigore trasformato da Scotti al 95’.

Il racconto della partita

La gara parte con il Frosinone più intraprendente: nei primi 15 minuti i gialloblù sfiorano due volte il vantaggio. I rossoneri provano a reagire, ma al 22’ arriva l’1-0 ospite con una bella conclusione di Colley. Dopo la rete entrambe le squadre creano qualche occasione, ma il punteggio non cambia.

Nella ripresa il Milan alza il baricentro e costruisce due buone chance con Lontani, ma il Frosinone difende con ordine e mantiene il vantaggio fino ai minuti di recupero. Proprio allo scadere, al 95’ Scotti è rapido ad anticipare un avversario che lo stende in area, conquista un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza, firmando il definitivo 1-1. Con questo risultato i ragazzi di Renna salgono a quota 7 punti in classifica.